Fermeture du tunnel de Bastia : une caserne provisoire au Nord de la ville pour faciliter l'intervention des pompiers

"S'adapter", c'est ce que devront faire tous les habitants de la région bastiaise du 18 février au 11 mars, période durant laquelle le tunnel de la ville sera fermé et la circulation dégradée. Pour pouvoir porter rapidement secours aux habitants de la partie Nord de Bastia et du début du Cap Corse, 15 femmes et hommes seront déployés dans une caserne provisoire située sur le port de commerce de la ville, dans les anciens locaux, de La Méridionale. En complément de la caserne habituelle, à partir du 17 février, les soldats du feu investiront les 200 mètres carrés que la compagnie maritime a gracieusement mis à disposition du Service d’incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B).



Dans cet espace, sanitaires, lits, espace de détente et poste de contrôle ont été installés pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les pompiers professionnels durant des gardes de 24 heures. « Les équipes sont très satisfaites de ces lieux et du matériel » assure Bruno Guidini, chef du groupement opérationnel à Bastia qui a veillé à ce que cette caserne provisoire soit dotée des équipements nécessaires au secours à la personne, aux biens ainsi qu’aux incendies. A ce titre, une échelle de 25 mètres a été prêtée par les pompiers des Bouches-du-Rhône.



Pour ce qui est des ressources humaines, habituellement la caserne de Bastia tourne avec 24 hommes par garde. Pour alimenter cette seconde, le SIS 2B a fait appel au volontariat des professionnels et des volontaires pour exercer durant trois semaines dans ce nouvel espace. « Des pompiers pro travailleront un jour sur deux au lieu d’un jour sur quatre », détaille Bruno Guidini.



Des plans de circulation adaptés



Cette caserne provisoire permettra aux pompiers de ne pas avoir à traverser toute la ville pour se rendre à Ville-di-Pietrabugno, Miomu, ou encore San Martinu et tout le Nord de la ville. Cependant, pour se rendre à l’hôpital c’est inévitable. « Avec la mairie de Bastia et la préfecture, nous avons scrupuleusement établi un protocole et un plan de circulation qui seront mis en place pour qu’il y ait le moins de perte de chance et que la prise en charge soit aussi rapide qu’en temps normal », explique le colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B. Ainsi, le plan prévoit au cas où les rues seraient bouchées, de traverser la place Saint Nicolas, la rue Napoléon, la rue Danielle Casanova ainsi que le quartier du Macchione pour arriver au centre hospitalier de Bastia. Si la ville venait à être vraiment embouteillée, les secours pourraient également avoir recours à l’héliportage.



Pour éviter cela, le directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, Mejdi Jamel le martèle : « Il faut que chacun fasse évoluer ses modes de déplacement, nous appelons au civisme des personnes. »