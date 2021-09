Fermeture du tunnel de Bastia : les CFC lancent une enquête pour répondre aux besoins des usagers

.

Pendant trois semaines, du 18 février au 11 mars 2022, le tunnel de Bastia sera fermé. Un diagnostic préalable à la réalisation de travaux a en effet mis en lumière la présence d’amiante et une opération de désamiantage devra donc avoir lieu avant sa rénovation. Nul doute que cette fermeture aura un impact sur le quotidien des 50.000 personnes qui empruntent chaque jour le tunnel. La Collectivité de Corse a d'ailleurs lancé une enquête publique digitale, dont on ne connait pas encore les résultats, pour anticiper les conséquences de la fermeture de ces 845 mètres sur lesquels repose une grande partie du trafic routier de la ville.Pour essayer de limiter l'impact des ces trois semaines de travaux sur la vie des habitants du grand Bastia, les chemins de fer de la Corse ont lancé une enquête digitale afin de connaître les besoins de mobilité des usages et pouvoir proposer une offre de transport adaptée