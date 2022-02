Fermeture du tunnel de Bastia : bus et trains gratuits pour aller au stade

La rédaction le Jeudi 17 Février 2022 à 18:11

Le tunnel de Bastia sera fermé du 18 février au 11 mars en raison d’importants travaux de désamiantage.

Pour pousser les supporters à utiliser les transports en commun et fluidifier ainsi le trafic automobile en sortie et entrée de la ville, la CAB et les Chemins de fer de la Corse ont mis en place des bus et des trains qui, au départ de la gare, amèneront gratuitement les spectateurs au stade.