Fermeture de l’abattoir de Ponte-Leccia : le SMAC promet une reprise rapide

C'est une panne qui tombe au plus mal. En pleine saison d'abattage, le hall principal de l'abattoir de Ponte-Leccia est à l'arrêt depuis le lundi 26 mai. Un incident technique a entraîné la suspension des activités, privant la filière bovine de son principal outil de transformation. Un coup dur par les Jeunes Agriculteurs de Haute-Corse, qui ont publié un communiqué dénonçant "l'abandon" de la profession et un manque criant de communication. "Aujourd'hui, il est à l'arrêt. Et personne ne sait pourquoi, ni pour combien de temps", s'indigne le syndicat. Dans ce texte publié sur les réseaux sociaux le 27 mai, le syndicat rappelle le rôle central de l'abattoir : valorisation des productions locales, maintien de l'activité économique en zone rurale, contribution à une forme d'autonomie alimentaire. Un outil qu'ils estiment à bout de souffle : "Les professionnels alertent depuis longtemps sur l'état préoccupant des équipements, le manque d'investissement et l'absence de stratégie publique pour structurer durablement la filière."



Face à la montée au créneau des jeunes agriculteurs, le SMAC a publié une mise au point ce 2 juin. Selon son président Paul-Joseph Caitucoli, les réparations commenceront le mercredi pour une durée estimée d'une semaine, "sous réserve de conditions techniques favorables". L'entreprise chargée de l'intervention est déjà mobilisée. En parallèle, le syndicat mixte s'est organisé pour assurer la continuité du service. Les animaux sont redirigés vers les abattoirs de Porto-Vecchio et de Cuttoli, en fonction des disponibilités. Un système de retour des carcasses vers Ponte-Leccia a été mis en place. Quant au transfert en vif, un premier convoi vers Cuttoli a été programmé, bien que la disponibilité limitée des bétaillères reste un frein logistique. "Le SMAC poursuit son engagement auprès des éleveurs pour limiter les impacts de cette situation", assure Paul-Joseph Caitucoli, qui promet un nouveau point d'information une fois les travaux lancés. Une cellule d'écoute reste joignable à l'abattoir pour répondre aux questions des usagers.