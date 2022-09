Femu a Corsica : un "Giru citadinu è paisanu" pour "impliquer les Corses dans le processus d'autonomie"

Deux semaines après le rassemblement deTesta Vintilegna (Figari) qui avait marqué la rentrée politique du parti, Femu a Corsica a tenu ce mercredi 28 septembre à Bastia une conférence de presse pour détailler les rendez-vous de travail de l'automne qui se tiendront en parallèle du cycle de réunion engagé entre la Corse et Paris autour de l'avenir institutionnel de l'île.

En réaffirmant sa détermination à porter le projet d’autonomie de la Corse, Femu va organiser deux moments forts : le séminaire Autonomia le 3 octobre à Corte et une grande campagne de terrain afin de rencontrer la population. "Ce premier rendez-vous, qui en appelle d’autres, est la première contribution de Femu a Corsica aux discussions que l’on souhaite à vocation historique ayant pour objectif une autonomie pleine et entière. Les enjeux sont simples : travailler, partager, se former, entre militants, experts, acteurs de la société civile, élus en responsabilité. Parce que l’autonomie c’est aussi cela - se responsabiliser, faire des choix courageux et affirmer un chemin duquel nous ne dévierons pas." détaille le secrétaire national de Femu a Corsica, François Martinetti.



Ce séminaire vient donc parachever la rentrée politique du parti et marquer l’ouverture d’une phase de mobilisation active de Femu a Corsica dans les semaines et les mois à venir "nous organiserons un « giru citadinu è paisanu » afin de porter notre voix et notre projet autour de l’autonomie « da Capi Corsu à Bunifaziu », « trà paesi è cità », in ogni pievi di stu paesi, andà à scuntrà à a ghjenti è à discourra... en soutien actif du processus politique en cours et de notre majorité." explique le secrétaire.



Au final de ces rendez-vous un seul objectif pour le parti : "démontrer la nécessité d’une autonomie pour la Corse en faisant ressortir pour chaque thématique abordée les limites normatives, fiscales et juridiques du statut actuel, les possibilités offertes en cas d’octroi du pouvoir législatif et du levier fiscal notamment, donc l’intérêt d’un statut d’autonomie pour agir efficacement sur le quotidien des Corses et sur le cours des choses en Corse."