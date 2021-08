Feliceto : émouvante cérémonie d’hommage à Serge Martinelli

C’est pour commémorer cette tragédie, qu’une cérémonie du souvenir avait lieu ce mercredi matin 25 août 2021 en bordure de la D113 où est implantée la stèle. Celle-ci s’est déroulée en présence des membres de la famille, de proches, de représentants des réserves communales de Corbara, Speloncato et Muro mais aussi des Forestiers-Sapeurs 2B et de la 2ème Compagnie de l’UIISC 7. On notait dans l’assistance la présence des élus de Feliceto, Nessa et Muro ainsi que du président du SIS 2B, Hyacinthe Vanni accompagné de Frédérique Densari, conseillère territoriale. Un détachement des Sapeurs-Pompiers, composé de cadres du bassin opérationnel de Balagne, aux ordres de leur chef, le capitaine Stéphane Orticoni rendait les honneurs militaires.





Un rappel des faits a été lu par le président de l’association agrée de sécurité civile « Brigade de Soutien et Protection Martinelli (BSPM). Puis quatre gerbes étaient déposées au pied de la stèle au nom de l’Association BSPM, du SIS 2B, du président de la Collectivité de Corse et de la mairie de Feliceto.

Comme le veut le protocole, une minute de silence a été observée en signe de respect pour Serge Martinelli. Cette dernière associait le souvenir de Jean-Marc Aubouy, pilote du Tracker 16 dont l’anniversaire était célébré le même jour à Corscia. Également associés,.Jean-Antoine Guidoni, Forestier-Sapeur de Haute-Corse mort au feu le 24 aout 1987 à Calenzana et Pascal Beneito, gendarme mobile de l’escadron 4/5 de Valenciennes décédé en service commandé sur le feu du 20 Aout 1986 à Lumio.

Une allocution lue par le président de l’association BSPM venait mettre un terme à cette émouvante cérémonie.