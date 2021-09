Feliceto : "Comme sur des roulettes #2" vous donne rendez-vous ce dimanche 26 septembre

Ce dimanche sur un bout de la D71, route merveilleusement surnommée «le balcon de la Balagne» vous pouvez participer à une balade conviviale, engagée et festive ouverte à tout ce qui roule. "Ceci n’est en aucun cas une compétition sportive!!" précisent les organisateurs de l'association balanine Emma Lab qui avec cette action souhaite sensibiliser la population à l’attrait des déplacements à deux roues (sans moteur!) et interpeller les responsables des deux intercommunalités et les responsables de la Collectivité sur la quasi absence de voies dédiées type pistes cyclables tout comme d’équipements permettant la pratique sportive du roller, skate ou véloPrévoyez de l’eau, un pique-niquee à partager.Balade à petite vitesse afin de permettre à toutes et tous de participer