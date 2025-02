Fédération des bières corses : les brasseurs insulaires unis pour structurer leur filière et viser un label IGP

Sept brasseurs corses sur le même stand au Salon de l'Agriculture et réunis en fédération… Qui aurait pu le prédire il y a quelques années ? Au village corse, le choix est maintenant large : de la Pietra, évidemment, mais aussi des bières de brasseurs plus artisanaux comme Gloria, Ribella, Palazzu, Filitosa, La Bocca et Boc. Dans une harmonie parfaite, Hugo Sialelli, directeur de Pietra, peut aussi bien vous servir une pinte de son IPA summer que l'IPA à l'abricot de Pierre-François Maestracci, fondateur de la brasserie Ribella. Et si l'entente est si bonne, c'est parce qu'en mai dernier, ils ont décidé de se fédérer, créant ainsi la Fédération des bières corses. "On ne pouvait plus tout faire chacun de son côté si on voulait se développer. Le marché est de plus en plus concurrentiel, alors en se fédérant, on est devenu l'interlocuteur de toute la filière bière", explique Pierre-François Maestracci (brasserie Ribella).



Pour le moment, la fédération compte sept des onze brasseurs de l'île. À eux sept, ils mettent en bouteille 150 000 hectolitres annuels, une production importante dont les deux tiers proviennent de la brasserie Pietra. Si cette dernière, créée en 1996, est une entreprise florissante et bien intégrée au paysage brassicole, rejoindre la Fédération des bières corses était pourtant une évidence. "C'est une super initiative, en plus toutes les bières représentées sont excellentes. La fédération envoie un bon signal aux gens, elle montre vraiment qu'aujourd'hui il y a un savoir-faire en Corse autour de la bière", se réjouit Hugo Sialelli, directeur de Pietra.