Faillite du SC Bastia : la Ligue et la Federation perquisitionnées

Selon non confrères de l’Equipe la police judiciaire s'interroge sur la gestion ayant mené à la liquidation judiciaire du Sporting Club de Bastia. Le 11 juin dernier les enquêteurs de la division des affaires économiques et financières d'Ajaccio ont perquisitionné de la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, à Paris, dans le but de récupérer des documents concernant le contrôle financier et les décisions prises par la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) à l'encontre du Sporting Club de Bastia sur la période 2011-2017.







Spirit turchinu reporte que « Par ailleurs, Frédéric Hantz, Réginald Ray et Benoît Tavenot ont été entendus comme témoins et interrogés notamment « sur la manière dont le club était géré et sur les fonctions précises de chaque actionnaire ». Selon L'Equipe, les enquêteurs auraient découvert que la plupart des actionnaires « avaient des rôles de consultant qui leur permettaient de percevoir d’importants salaires versés par le club ».







Pour rappel, Joseph Lorenzoni, l’ancien comptable du club, et Antoine Vincenti, le commissaire aux comptes, ont été placés sous contrôle judiciaire.