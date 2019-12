FIP Sumina : Il est encore temps d’investir en Corse et de défiscaliser ses revenus

- On parle de ralentissement de l’économie corse. Le ressentez-vous ?

- Ghjuvan’Carlu Simeoni : Nous n’avons pas ressenti de difficultés par rapport à cela. Les entreprises, que nous accompagnons et qui allaient plutôt bien, continuent d’aller bien, celles qui avaient des difficultés, continuent d’en avoir. Nous n’avons pas spécialement d’inquiétude pour l’instant. Nous cherchons à réaliser plus d’investissements.

- Marie-Cécile Paoli : L’enjeu a été vraiment de se focaliser sur l’investissement. En cela, nous pouvons dire que 2019 a été une bonne année. Nous avons financé 4 nouvelles entreprises et effectué un petit investissement complémentaire sur des entreprises que nous avions déjà financées. Deux closings en cours vont être signés dans les prochaines semaines.



- Sur quels secteurs avez-vous investi ?

- Marie-Cécile Paoli : Nous avons investi dans le groupe bastiais de boulangerie Ghisoni-Mariotti. Nous avons aussi aidé la croissance externe d’une entreprise de menuiserie-bois, LBD, qui a racheté l’entreprise de menuiserie-aluminium Emmanuelli de Balagne. Le fondateur de cette société, Mr Emmanuelli, souhaitait partir à la retraite. Il a cédé ses parts à un de ses collaborateurs qui s’est associé avec un entrepreneur du métier, lui-même menuisier bois, et qui voulait développer une nouvelle gamme de produits. C’est une belle association que nous avons accompagnée en travaillant conjointement avec une banque régionale et en apportant un financement complémentaire. Cette opération comporte une composante « Transmission ». Mr Emmanuelli a trouvé une équipe de reprise et nous avons financé la reprise.



- Qui peut s’adresser à vous pour financer des projets ?

- Ghjuvan’Carlu Simeoni : Tout entrepreneur, à l’exception du micro-entrepreneur, qui a une société, veut développer des projets et a besoin d’embaucher et de financement. FemuQui n’est pas toujours la bonne réponse à un besoin, mais il n’y a pas de raison de ne pas nous contacter pour parler d’un projet ou de possibilités. Notre métier est moins connu que celui de la banque, du coup les entrepreneurs s’adressent spontanément à leur banque qui assure déjà beaucoup de leurs besoins tandis que nous, nous répondons à des besoins plus spécifiques.

- Marie-Cécile Paoli : L’enjeu de 2019 a été d’aller à la rencontre des entrepreneurs pour faire passer ce message. Jusque-là, beaucoup venaient à nous, mais cette année, nous n’avons pas voulu nous contenter de nos acquis. Nous sommes allés démarcher ceux qui n’étaient pas familiers de FemuQui ou qui n’avaient pas le réflexe d’aller voir ailleurs que leur banque. Nous leur avons expliqués ce que nous faisons. C’est un peu un travail d’évangélisation. L’idée est de faire comprendre à tous les entrepreneurs de Corse ce que nous faisons et ce que nous pouvons leur apporter. C’est très important parce qu’une fois qu’ils ont compris cela, les choses deviennent plus simples.



- C’est-à-dire ?

- Marie-Cécile Paoli : Aujourd’hui, nous nous positionnons comme une société qui finance les entreprises et leur apporte des solutions parce que nous sommes ici, en Corse. Les décisions sont prises par l’équipe de gestion à Bastia, pas par un comité à Paris ou à Marseille. Notre manière de procéder est très différente. Tout va plus vite. Nous voulons vraiment nous positionner comme apporteur de solutions pour des entrepreneurs qui ont des besoins d’investissements et de financement.



- Une manière de donner aux entrepreneurs corses, le réflexe FemuQui ?

- Marie-Cécile Paoli : Oui. Tout un travail reste à faire. Aujourd’hui, les entrepreneurs parlent tous les jours à leur banquier pour la gestion de leur trésorerie. Quand ils ont des besoins de financement, ils se tournent forcément vers leur banque qui ne peut pas toujours tout faire, ni répondre dans les délais qui sont souvent assez restreints. Nous intervenons là où la banque ne peut pas faire ou ne pas faire toute seule, et nous intervenons généralement plus rapidement. Notre but est d’être à l’écoute des entrepreneurs, certains ne sont pas pressés, d’autres le sont. Sans négliger les délais incompressibles, nous sommes un outil flexible pour faire face à leurs besoins. C’est notre atout.