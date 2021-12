Experts-comptables de Corse : Jean-Pierre Fabiani, nouveau président du conseil régional

Au cours de la dernière session de l'année du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables de Corse, les huit membres élus (Guy De Simone, Antoine-Jean Giuseppi, Jean-Pierre Fabiani, Gaëlle Poggi, Isabelle Fiorentini, Lucette Giorgi, Muriel Mariani et Jacques-Pierre Mereu) ont procédé é l'élection de leur nouveau président.

Jean-Pierre Fabiani, a été élu président du Conseil régional du CROEC de Corse succédant ainsi à Guy De Simone.





Cette journée de travail et d'élection a été clôturée par une rencontre avec des confrères venus féliciter leur nouveau président et remercier le président sortant, suivie d'un cocktail auquel ont participé également Marie-Dominique Cavalli, vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre, Jean-Marc Massei, représentant notre commissaire du gouvernement, et François Groh, directeur département de Haute-Corse de la Banque de France.