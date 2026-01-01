Excès de vitesse : un conducteur flashé à 144 km/h à San-Giuliano

La vitesse maximale sur ce tronçon est fixée à 80 km/h. Lors du contrôle, la vitesse enregistrée par les militaires a atteint 144 km/h. Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’élève à 136 km/h.

Compte tenu du dépassement, les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du conducteur. Le véhicule a également été placé en fourrière.

La vitesse demeure l’une des principales causes d’accidents graves sur le réseau routier.

Depuis le 29 décembre, les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h sont assimilés à un délit, exposant leurs auteurs à des sanctions pénales renforcées, en plus des mesures administratives immédiates.

Les autorités rappellent l’importance du respect des limitations de vitesse afin de préserver la sécurité de tous les usagers de la route.