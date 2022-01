Examen à l’université de Corse : des sessions de substitution en cas de Covid

Malgré la forte dégradation de la situation sanitaire, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a finalement décidé que les examens de janvier se tiendraient en physique. "C’est en réalité la demande majoritaire des étudiants", justifiait Frédérique Vidal mercredi 29 décembre, au micro de France Info, en confirmant, au passage, qu’il n’y aurait pas de jauge dans les amphithéâtres.



A l'université de Corse, où environ 2000 étudiants s'apprêtent à passer leurs partiels, la direction, en accord avec les règles applicables dans l’enseignement supérieur et la recherche, a fait le choix de maintenir un maximum de présentiel tant pour les examens que pour la reprise des cours. Éric Leoni, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire, se veut rassurant "ces examens se tiennent en présentiel avec des protocoles bien rodés et un stricte respect des mesures sanitaires."



Mais le variant Omicron est bien là, et les 20-29 ans sont la population où le taux d’incidence est le plus fort, selon Santé publique France : plus de 3 500 cas pour 100.000 habitants en Corse. Que doivent donc faire les étudiants positifs au Covid-19 et les cas contact le jour des partiels?



Dans une circulaire envoyée aux universités, la ministre Vidal a indiqué que un étudiant contaminé par le virus ou cas contact " ne doit pas se présenter à ses épreuve s" et précise que ces étudiants " ne seront pas envoyés aux rattrapages" , généralement organisés en juin pour le second semestre mais qu'il y aurait des " sessions de substitution" organisées dans les deux mois suivants les examens .



A l'université de Corse tout été mis en place "pour que tout se passe le mieux possible", assure Eric Leoni " On va organiser des examens de substitution pour permettre à celles et ceux qui sont empêchés de passer leurs partiels, de pouvoir le faire. Chaque enseignant, en accord avec le responsable de la formation et le doyen de la faculté, décidera quand reprogrammer les examens entre les 15 jours et les 2 mois qui suivent la session initiale". Les étudiants seront alors avertis des dates de cette session à l'avance et devront justifier de leur absence avec un justificatif fourni par l'Assurance maladie. Ces sessions de substituions outre à être une obligation ministérielle étaient une demande des étudiants inquiets de devoir passer directement au rattrapage au mois de Juin.



Même si la déferlante Omicron n'épargnera pas l'université de Corse, pour le moment tous les examens ont pu se dérouler dans des bonnes conditions. Certes, pas tous les étudiants ont fait leur rentrée mais pour l'instant le Covid ne s'est pas invité sur le campus de Corte au point d'en bousculer le calendrier, "même si les chiffres officielles ne sont pas encore tombée, on enregistre très peu d'absences " indique Eric Leoni qui se félicite en tout cas que ces examens puissent se tenir en présentiel malgré la situation sanitaire.



Ce jeudi 6 janvier le président de l'université, Dominique Federici, a signé un arrête pour préciser les conditions d'organisations des session de substitution à l'ensemble des composantes.