« Evviva Molière » : 4 pièces en langue Corse sur les scènes bastiaises

Il s’agit là d’un travail très ambitieux de la compagnie et de son directeur artistique Jean-Pierre Lanfranchi, réunissant sur scène et en coulisses de très nombreux d’artistes. Le rendu de ce magnifique travail en résidence d’artistes, au théâtre de Bastia et au Centre Culturel l’Alb’Oru du 1er au 8 avril, sera présenté dès le 5 (voir programme ci-dessous). La compagnie « Unita Teatrale » a été créée par Jean-Pierre Lanfranchi en 1999. Depuis elle fait revivre le théâtre de tréteaux avec des spectacles exigeants, de nombreux comédiens et comédiennes sur scène, des décors et des costumes travaillés. Les pièces jouées sont des traductions, des adaptations et des créations en langue corse de pièces classiques et contemporaines d’auteurs divers : Shakespeare, Musset, Tchekhov, Camus… mais aussi d’œuvres d’auteurs corses écrites par Ghjacumu Thiers, Jules Gistucci, Marcu Biancarelli…

Basée à Bastia, la compagnie propose également des ateliers théâtre pour adolescents et adultes, ainsi que des ateliers de chant polyphonique.





Deux pièces inédites

« Evviva Molière », in lingua nustrale, qui bénéficie du soutien de la CdC, présente 4 œuvres du comédien et dramaturge français, dont deux présentées pour la première fois. « Le choix d’Unita Teatrale témoigne du vaste génie de Molière » souligne JP Lanfranchi. « Le travail de traduction met à l’honneur la langue corse, sa capacité à évoquer des images, sa richesse, sa truculence, sa poésie et son humour. On s’aperçoit que le regard perspicace et bienveillant de Molière sur ses semblables est toujours bien d’actualité. C’est donc un devoir, mais aussi une grande joie de présenter cet univers pour cet anniversaire, 4 pièces dans un seul et même programme de diffusion, choisies parmi les meilleures : trois comédies et une œuvre inclassable. Les deux premières, l’Avare et les Fourberies de Scapin, sont des comédies pures sur les faiblesses humaines. La 3ème, Le malade imaginaire, a été choisie car ce fut la dernière du Maître et la 4ème, Dom Juan, pour illustrer l’immense courage d’un homme qui a consacré sa vie à défendre la liberté et à combattre les injustices ».





Sur scène, dans des mises en scène de Jean-Pierre Lanfranchi assisté de Christian Bujeau : Jean-Pierre Lanfranchi, Daniel Delorme, Petru Pasqualini, Roselyne De Nobili, Nathanaël Maïni, Fiora Giappiconi, Aurelia Ferrali, Aurelien Gabrielli, Anne Malaspina, Pierre le Bloa, François Berlinghi, Dominique Minghi, Anne-Marie Flori, Lisandrina Paoli, Francis Dias, Babeth Retali.

Les traductions en corse ont été assurées par Guy Cimino (Rancicone, Scappinu, Malatu in capu) et Sonia Moretti (Don Ghjuvanni). Pour la scénographie : Jérôme Casalonga (Rancicone), Paul Sciacca (Scappiinu), Alice Delorenzi (Malatu in Capu, Don Ghjuvanni). Les costumes ont été confectionnés par Claire Risterucci (Scappinu), Nanou Beneteau (Rancicone) et Costumeria Capricci Costumes (Malatu in Capu). Arrangements musicaux Luc Lautrey (Malatu in capu). La partie technique est assurée par Cédric Guéniot, Pierre Le Bloa et Marie-Jeanne Giovannoni





Le programme

Mardi 5 avril à 14h30 à l’Alb’Oru

Rancicone (L’avare)

(Représentation scolaire ouverte à tout public)



Mercredi 6 avril à 18h30 à l’Alb’Oru

Scappinu (Les fourberies de Scapin).



Vendredi 8 avril à 20h30 au théâtre municipal

Malatu in capu (Le malade imaginaire).



Samedi 9 avril à 20h30 au théâtre municipal

Don Ghjuvanni (Dom Juan).



Billetterie : vente et réservation sur place.