Evviva Capicorsu incù Alimea è musica : le "Cap jusqu'au bout de la Corse"

Charles Monti le Mercredi 6 Août 2025 à 11:14

Ce jeudi 7 août 2025, le doux parfum du cédrat flottera sur les ruelles de Barrettali, annonçant le lancement d’Evviva U Capicorsu !, première édition d’une journée destinée à célébrer à la fois l’agrumiculture locale et l’âme musicale de l’île. Organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Cap Corse en partenariat avec la mairie de Barrettali, l’Associu Ghjuventù Barrettalese, Les Cédrats du Cap Corse et la Rhum’Arrangerie Otta, cet événement propose une immersion complète dans le patrimoine vivant du Cap Corse, tissant progressivement un lien entre tradition et partage.