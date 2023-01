Européennes 2024 : Le PFE Corsica prépare sa campagne

Au niveau de l’île, le représentant du Parti fédéraliste entamera bientôt sa « tournée des popotes », et ne sera pas seul à effectuer cette tâche de longue haleine. « Normalement, on sera trois ou quatre Corses sur la liste nationale, qui comportera au total 80 personnes. Mais je ne peux pas encore donner les autres noms. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y aura une personnalité de Bastia tout en haut de la liste. »



Dans le cadre de cette campagne, le président du parti Yves Gernigon se déplacera d'ailleurs sur l’île, car Dominique Agostini l’assure, « il aime beaucoup la Corse, et il est très ouvert au développement des cultures corses ». Justement, la mise en valeur du patrimoine régional semble être au cœur des motivations des fédéralistes. « On milite pour qu’il y ait un changement de constitution, afin que la France prenne la forme d’un État fédéral. Et cela prendrait vraiment en compte les particularités régionales. »



L’autre objectif, c’est « l’harmonisation des lois européennes ». En clair, parvenir à une uniformisation de tous les pays membres de l’UE sur différents aspects : justice, police, environnement, économie…. Mais les résultats sont pour le moment timides. En 2019, le Parti fédéraliste a recueilli moins de 100 voix en Corse.