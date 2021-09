Etudiante infirmière à l'IFSI d'Ajaccio, Manon Novelli rêve d'un stage humanitaire au Sri Lanka

Partir, c'est découvrir un pays, sa culture, sa population, sa nature. Partir, c’est aussi me mettre en difficulté, pour apprendre à me connaitre et donner le meilleur de moi-même. C’est pour moi l’occasion de poursuivre ma quête d’engagement envers les autres !Naturellement curieuse, mes précédents voyages m’ont permis de vivre des expériences exceptionnelles et enrichissantes. Avec ce projet, j'espère mettre à l’épreuve mon autonomie, mon adaptabilité, ma responsabilité et mon savoir-faire, compétences développées lors de mes deux premières années de formation. Ce sont des qualités essentielles pour mener à bien ce projet. L’humanitaire est en adéquation avec les valeurs professionnelles qui nous sont transmises à l’institut : l’empathie, le respect, le prendre soin et l’authenticité.J’ai ainsi choisi une île (pour ne pas oublier d'où je viens !) en voie de développement, le Sri Lanka. Cette île, par sa culture et ses conditions de vie, me permettra d’apprendre à vivre loin de mon confort.Ce stage à l’étranger est pour moi une opportunité unique sur mon parcours scolaire. En effet, là-bas, j'apprendrai auprès des soignants locaux, dans les services de pédiatrie, d'urgences et de médecine Ayurvédique de la ville de Panadura. Je découvrirai de nouvelles maladies, d'autres problématiques telles que le manque de matériels et d'infrastructures, les difficultés d'accès aux soins...Je suis consciente, que les moyens dans ce pays seront différents des nôtres, et c’est ce que je recherche ! Chez nous, tout est à disposition et nous sommes peu regardant sur l’économie et l’écologie. Être confrontée à des services moins bien équipés pourra changer ma vision du soin et améliorer mes techniques et ma pratique.Je mènerais également des campagnes de prévention et de santé publique sur l'hygiène alimentaire et bucco-dentaire dans les écoles et les dispensaires.Ce voyage me permettra aussi de développer mes compétences linguistiques (anglais). Cette contrainte se révèlera être un véritable atout pour ma future carrière. En effet, je serais certainement amené à prendre en charge des patients anglophones.Vous l'avez compris, ce projet, c'est l'aventure humaine de ma vie ! Et j'ai plus que jamais besoin de vous pour le mener jusqu'au bout!J'ai créé une cagnotte Leetchi qui s'appelle ES'InSriLanka (lien de la cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/ esin-sri-lanka?utm_source ). Les paiements sur cette plateforme sont sécurisés! Il n'y a pas de petits dons ! Chaque centime renforce ce projet.J'ai décidé de ne pas appliquer de plafond à cette cagnotte. La somme récoltée en plus de ce qui m'est nécessaire pour partir sera utilisée pour rapporter sur l'île du petit matériel de soin pour les hôpitaux (compresses, médicaments, pansements, vaccins...), ainsi que des fournitures scolaires pour les enfants (cahiers, stylos, crayons de couleur...).Une tombola est à venir ! Restez connectés et suivez moi sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et obtenir vos tickets :Pour que tout cela soit possible, je compte sur vous ! Je vous remercie d'avance pour votre soutien et vos encouragements! Je sais qu'ils me porteront loin...----Facebook : ES'InSriLankaInstagram : esi_nsrilankaManon Novelli