"Eté Sans Souci" en Balagne : un bon été avec les bons réflexes santé

Ce vendredi 12 août, L'Agence Régionale de Santé de Corse, en partenariat avec les services de la Gendarmerie nationale, l'Institut National d'Éducation à la Santé, la Croix-Rouge et la Fédération française des Motards en colère, en collaboration avec la maire de Lisula, a organisé tout au long de la matinée, sur la place Paoli, un rendez-vous préventif avec la population locale et touristique.

"Les bons gestes à adopter pour un été sans souci", afin de sensibiliser les vacanciers et rappeler les bons réflexes de santé. "Il nous a semblé important d'organiser un point info pour aller vers la population et donner des conseils sur les différents soucis de l'été. Il y a la covid, mais aussi le tabac, l'alcool ou encore le soleil"explique Anne-Marie Losthis directrice départementale de L'ARS de Haute-Corse. Des réponses aux questions que les agents des différents services donnent volontiers aux passants. "Ce sont souvent des questions de la vie de tous les jours, comme les méfaits du soleil sur la peau d'un enfant ou d'un adulte ou encore la noyade" continue Anne-Marie Losthis.



Durant les mois d'été, la Corse connaît une croissance démographique importante et notamment la Balagne. "Il y a cette année une affluence record au niveau touristique. La population est multipliée par 2 voire par 3. Dans cette atmosphère de fête et de vacances, toutes les précautions élémentaires, respectées en temps normal, sont un peu oubliées au cours de la saison. Il fait beau, il fait chaud, on a envie de s'amuser".



Le soleil, les expositions non protégées, les moustiques ou encore l'accidentologie, notamment celle des 2 roues. "Il y a depuis le début de l'été un nombre de morts important chez les utilisateurs des 2 roues. Des motos et même des bicyclettes. L'alcool, les stupéfiants bien souvent responsables" continue Anne-Marie Losthis. Pour cela, les services de la gendarmerie nationale, avec la brigade motorisée de Moltifau animaient des ateliers un peu particuliers. "Le secteur de Lisula fait partie de la zone de contrôle. Aujourd'hui nous présentons le matériel que nous utilisons lors des contrôles de conduite addictive". Afin de montrer les effets que les différentes substances peuvent avoir sur les personnes, les gendarmes ont organisé un parcours un peu particulier lors duquel il fallait mettre de drôles de lunettes. Celles-ci simulent notamment les différentes étapes des conduites addictives sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. La Fédération des Motards en colère, également présente sur la place à accueilli et conseillé sur les 2 roues. " Nous sommes là pour sensibilités sur les usagers de la route et en particulier les motards sur les risques inhérents à la Corse. Les problèmes d'infrastructures, un réseau routier accidentogène, nids de poule, animaux en divagation, le rafistolage des routes. Même si aujourd’hui, la Cdc commence à refaire certains tronçons. Mais également le comportement de tous les conducteurs confondus. Il faut comprendre que la route doit être partagée entre tous, explique Laurent Cotte, bénévole à la fédération française des motards en colère.



Lisula a été ainsi choisie par L'ARS pour édifier ce stand. "Ce sont des actions de sensibilisations et de prévention avec différentes thématiques, mais qui se rejoignent pour le bien être de la population."

D'autres messages ont été communiqués, notamment celui de ne pas égorger les urgences et de faire à la place du 116 117, qui n'est pas le 15. C'est une régulation médicale, hors 15" précise Annick Pozzo di Borgo, adjointe au maire de Lisula. Cette sera la seule organisée en Haute-Corse.