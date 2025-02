Ersa : 150 000 € pour la restauration de l’église Sant’Andrea di Granaggiolo

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce jeudi 30 janvier les 13 projets lauréats des Trophées Impact 2024, qui se partageront une enveloppe globale de 2,5 millions d’euros. Créée en 2020, cette initiative récompense des projets de réhabilitation ayant un impact positif direct sur leur territoire. « La Fondation du patrimoine est heureuse de dévoiler ses treize Trophées Impact 2024 qui recevront une dotation globale de 2,5 millions d'euros », indique la Fondation dans son communiqué.



Sept critères sont pris en compte : Art & Culture, Économie, Tourisme, Environnement, Social, Formation & Transmission, et Prévention & Sauvetage. Cette année, la Fondation a également mis l’accent sur la sauvegarde du patrimoine religieux des villages de France.



Un projet culturel pour l’église d’Ersa

Parmi les lauréats, l’église Sant’Andrea di Granaggiolo, située à l’extrême nord de l’île, a été distinguée pour son projet de réhabilitation et de valorisation culturelle. « Véritable levier de dynamisation de l’offre touristique et culturelle, le patrimoine a des répercussions directes sur l’attractivité et la visibilité du territoire », souligne la Fondation. Ce soutien permettra de restaurer ce bâtiment emblématique du Cap Corse, tout en développant un projet culturel qui pourra bénéficier aux habitants et aux visiteurs.



Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a attribué 36 Trophées Impact pour un total de 7 millions d’euros. Pour l’église d’Ersa, cette dotation marque une nouvelle étape dans la sauvegarde et la réappropriation du patrimoine local par la population et les acteurs économiques.