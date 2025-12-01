Éric Zemmour à Ajaccio - "Les Corses sont un exemple. Je les admire de défendre comme ça leur identité, leur terre"

- C'est d'abord un éloge du catholicisme. J'explique à quel point le catholicisme a fait la France. Je dis l'église a fait les rois, les rois ont fait la nation et la nation a fait la République. Sans le Christianisme, il n'y a plus de France. Or, nous vivons la fin d'une longue période de déchristianisation qui a commencé au milieu du XVIIIe siècle et qui s'achève aujourd'hui et les Chrétiens deviennent une minorité dans leur propre pays, d'autant plus qu'il y a un autre mouvement, qui est une islamisation massive avec des millions de musulmans qui apportent leurs mœurs, leurs traditions, leur culture, leur dieu, en sachant que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens en particulier dans la classe politique, selon le beau mot de Rémi Brague, l'islam n'est pas le christianisme des arabes. Le livre c'est ça. Pour sauver la France, il faut absolument renouer avec nos racines chrétiennes. Tout le problème, c'est que le christianisme repose sur la foi (...) c'est non seulement une foi mais c'est aussi une identité qui repose sur la peinture, la musique, la littérature, l'architecture, le droit et ça, on peut l'enseigner aux enfants. Que tous les Français se réapproprient ça. On peut évidemment être Français et ne pas être catholiques si on n'a pas la foi mais en revanche, on ne peut pas d'après moi être Français si on n'est pas d'identité chrétienne. Tout l'enjeu est là et je pense que c'est un combat essentiel et existentiel.

- Je pense qu'il y a, je ne dis pas que c'est sûr évidemment, je dis qu'il y a des frémissements, je vois dans une jeunesse française et occidentale un mouvement de rechristianisation, de redécouverte du catholicisme, du christianisme. On le voit dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Je pense qu'il y a là, la conséquence d'un choc et d'un affrontement symbolique en tout cas avec l'Islam et avec une jeunesse musulmane qui affiche avec ostentation voire arrogance et violence, son identité religieuse et il y a une réaction et je pense que c'est c'est sain et que ça permettra peut-être de sauver la France pour qu'elle reste la France. Sinon ça ne sera plus la France.

- Je vais vous le dire sans démagogie aucune, les Corses sont un exemple. Je les admire de défendre comme ça leur identité, leur terre. Je pense que tous les Français devraient prendre exemple sur les Corses, vraiment je suis sincère (...) Tous les Français devraient prendre exemple sur les Corses, sur leur attachement à leur terre et à leur identité, c'est essentiel. Nous ne sommes plus dans le passé où c'était compliqué entre l'identité corse et l'identité française...tout ce temps-là est révolu, aujourd'hui c'est soit on se sauve tous ensemble, soit on meurt tous ensemble, et je tiens ce même discours dans les autres pays européens. Je l'ai dit aux Anglais, que j'ai détesté pendant des années à cause de Napoléon.