Erbalunga : Le temps était bon à la Dolce Follia

"Le temps est bon, le ciel est bleu..."

Et c'était bien le cas à la Dolce Follia !



Samedi soir le village d'Erbalunga a accueilli la soirée éphémère Dolce Follia organisée par Erbalunga Festivals. Le public était au rendez-vous pour cet évènement de grande envergure. La soirée a commencé avec les sets enflammés de Anthonin BG et Workerz. Puis le moment est arrivé d'accueillir le duo de DJ Synapson qui a fait danser tout le monde sur ses titres les plus fameux "All in You" et "Djon maya maï ".



Puis a suivi le trio star naissant Bon Entendeur qui était tant attendu en Corse. Le public était ravi de pouvoir danser aux pas de la musique rétro "Le temps est bon" qui depuis deux étés nous fait fredonner "Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux" .



Philippe Corti a clôturé cette belle soirée avec des sons mélangeant tubes des années 80 et classiques des années 2000. Avec le changement de disposition du théâtre, la piste de danse et ses tables hautes ont pu accueillir tous les festivaliers.



Ainsi, s'achève en beauté une très belle saison d'Erbalunga Festivals, que l'on a hâte de retrouver l'année prochaine pour encore plus de fête !



Crédit photos : Casta Libre