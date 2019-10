« Erasmusdays » au CSJC de Corse : jeunes, acteurs régionaux et projets européens

Et pour entrer directement dans le vif du sujet sur l’éducation dite non formelle basée sur l’expérience, le public a vécu une réunion non formelle.

Dans les jardins du CSJC, chacun s’est présenté volontairement tour à tour en avançant d’un pas, annonçant ses attentes sur la journée, sur la journée ou sur les programmes européens. Les autres participants étaient invités à avancer d’un pas également si leurs expériences étaient similaires. L’occasion de manière ludique de connaître tout le monde rapidement en toute convivialité et de repérer rapidement pour chacun les personnes ressources ou partenaires potentiels.

Mathilda Olive, référente Erasmus + du CSJC a ensuite expliqué le fonctionnement des programmes en invitant l’auditoire à enrichir le contenu selon leurs expériences. La pause déjeuner s’est mise aussi à l’heure européenne avec un repas préparé par la cuisine du CSJC avec des plats de pays européens.

L’après-midi a été dédiée à l’accueil de jeunes de 13 à 30 ans qui ont participé à des ateliers sur les thématiques Europe, Mobilité et Education Non-Formelle.

Une belle journée donc sous le signe de l’Europe et de la jeunesse.