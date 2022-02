Envolées lyriques et rires en ouverture du festival du cinéma italien de Bastia

Bastia s'est remise à l'heure italienne ce samedi 6 février avec l'ouverture du 34e festival du cinéma italien. Cette année, le Covid n'a pas joué le trouble-fête et le public était au rendez-vous dans une ambiance chaleureuse et conviviale.Tenus en haleine par l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, les organisateurs, tout comme les férus et amateurs du septième art transalpin, étaient donc soulagés et heureux de pouvoir assister à cet événement culturel incontournable qui se déroule cette année du 5 au 12 février.Confortablement assis dans leurs cossus fauteuils, les spectateurs ont ainsi assisté à un hommage au bel canto. Accompagnées par la pianiste Laura Sibella, les orchestres du conservatoire de Bastia et du Centre Culturel Una Volta, Julia Knecht et de Sylvie Biaggioni ont interprété des airs classiques du répertoire italien.Après cette exceptionnelle prouesse musicale, l’effervescence à son comble, un tonnerre d’applaudissements a retenti dans un théâtre bondé. S’en est suivi un interlude de quelques minutes, puis la salle a retrouvé un calme sibyllin, avant de se plonger dans le noir pour assister à la projection de la comédie « Come un gatto in Tangenziale 2 » de Riccardo Milani avec Paola Cortellesi, Antonio Albanese et Claudio Amendola.Pour cette 34ème manifestation, 24 films aux styles et aux genres divers, sont programmés dont 20 inédits en France. 12 longs-métrages seront en compétition dont le Grand Prix 2022 sera décerné par le jury présidé par Éric Fraticelli.Des fresques historiques, des saynètes hilarantes aux drames, en passant par de joviales chroniques familiales et des thrillers à suspense, seront projetés au Théâtre de Bastia chaque soir à 19 heures et 21 heures, puis le lendemain au cinéma Le Studio de Bastia et au cinéma U Paradisu de Furiani.Le ticket d’entrée laisse supposer une belle édition. La suite au prochain épisode !