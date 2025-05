Enquête sur des attentats en Corse : sept personnes mises en examen par le Parquet national anti-terroriste

Sept personnes ont été mises en examen dans une enquête antiterroriste à Paris portant sur une série d'attentats revendiqués par les clandestins du Front de libération nationale corse (FLNC), a annoncé le Parquet national antiterroriste (Pnat) dans la nuit de samedi à dimanche dans un communiqué.

Six hommes ont été placés en détention provisoire (dont deux dans l'attente des débats sur leur détention prévu dans la semaine du 27 mai) et la septième personne, une femme, a été placée sous contrôle judiciaire, a précisé le Pnat.



Mardi matin, ce sont dix personnes au total qui avaient été interpellées dans cette information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux en lien avec le terrorisme. Une source proche du dossier avait précisé que ces personnes appartenaient au "cercle proche de Charles Pieri".



Le communiqué rappelle que l'enquête porte sur 34 destructions de résidences par explosifs et/ou incendie à travers toute la Corse dans la nuit du 8 au 9 octobre 2023, revendiqués par les groupes clandestins "FLNC du 22 octobre" et "FLNC Union des combattants". Cette "nuit bleue" était intervenue dix jours après la venue du président Emmanuel Macron qui avait proposé à l'île une "autonomie dans la République". Certaines résidences secondaires implantées à Penta Di Casinca avaient été détruites "par engins explosifs improvisés", avait souligné le Pnat.



L'enquête avait aussi été élargie à d'autres destructions en Corse, entre décembre 2021 et février 2025, notamment l'attentat, revendiqué par le FLNC, qui avait visé le 31 décembre dernier le portail de la Direction départementale de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse, à Borgo. Le portail avait été détruit par un engin explosif sans faire de blessé.