Enquête de conjoncture de la Banque de France : construction en hausse, services marchands en baisse en Corse

Dernier secteur à être évoqué, celui des services marchands. Domaine qui englobe hébergement et restauration mais aussi transports et services d’entreprises. Même si l’on observe une hausse de 2% dans les transports terrestres (uniquement des transports de marchandises), l’activité globale a enregistré une baisse de 1,2%. Une baisse inhabituelle pour le secteur le plus dynamique de la région qui emploie le plus de personnes en Corse. Si les tristes chiffres relevés dans l’hébergement et la restauration sont liées à la mauvaise saison touristique, la chute de l’activité des services aux entreprises s’explique par une baisse des projets de développement. Moins d’activité de constructions et donc moins de bureaux d’étude, moins de géomètres. Des services liés aux marchés publics en baisse.