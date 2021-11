Enquête administrative après les incidents qui se sont produits à l’issue du match Ajaccio - Dijon

"A l’issue du match entre l’ACA et Dijon samedi soir, des supporters dijonnais ont été pris à partie à proximité d’un bar par un groupe d’une dizaine de personnes, supporters du club ajaccien, et auraient été agressés dans le secteur d’Aspretto" indique le préfet de Corse ce lundi.

"Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers" souligne encore le représentant de l'Etat qui annonce également qu'une enquête administrative a été ouverte.



"Une enquête administrative a été déclenchée pour éclaircir les circonstances de cet incident dans lequel 15 personnes seraient impliquées, afin d’envisager les suites à donner, notamment pour la préparation des prochaines rencontres."





Une quête administrative : qu'est-ce que c'est ?

Au sens strict, une enquête administrative est une investigation menée par une administration. Elle comporte l'audition de témoins, ou encore la vérification de documents.

Au sens large, une enquête administrative est une investigation effectuée de manière administrative. Elle ne suppose pas a priori l'existence d'une infraction pénale. Elle est décidée par une autorité administrative et est menée par des agents qui n'agissent pas en tant qu'auxiliaires de justice. Ces agents peuvent être de simples fonctionnaires, mais si elle révèle des infractions pénales, cela peut déboucher sur une enquête judiciaire et sur une plainte).

(Sources justice.ooreka.fr)