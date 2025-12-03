Enduro Moto - Christophe Charlier domine la 9e Perle du Sud

Une journée qui a débuté par les "vérifs" avant de laisser la place aux essais libres et chronométrés avec déjà un Charlier au-dessus du lot. En fin de matinée, la pause fraîcheur était incarnée par la démonstration d'Enduro Kid avec les plus jeunes des pilotes. Une belle entrée en matière avec des jeunes talents déjà bien marqués du sceau de la qualité

A 13 heures débutait l'épreuve tant attendue des 3 Heures de la 9e édition de la Perle du Sud qui se courait sur une boucle de huit kilomètres où les temps morts étaient inexistants que ce soit dans la partie rapide en bas du tracé de la route de Petralonga, que dans la partie plus haute avec un tracé très technique où les franchissements étaient nombreux. Parmi le peloton des concurrents, figurait, donc, le grand favori de l'épreuve Christophe Charlier, habitué des rendez-vous internationaux. De fait, le sociétaire du RMCC prenait les commandes de la course d'entrée de jeu avec un rythme soutenu. Rapidement, il creusait un écart conséquent sur ses poursuivants immédiats. Christophe Charlier franchissait la ligne d'arrivée en ayant bouclé 16 tours. Joey Simonini et Jean-Paul Piacentini occupaient, dans cet ordre et à un et deux tours, les deux places restantes sur le podium en Solo. En Duo, la victoire est revenue à Jean Dussolier et Adrien Marchini qui ont dû lutter pour s'imposer devant la paire composée de Pisano et Catoni. La troisième place revenant aux Porto-Vecchiais Paul Serra et Laurent Luisi. Du côté des Vintage succès de Flo Menconi qui a devancé Grégory Celle, tous deux du Moto Club de l'Extrême Sud.