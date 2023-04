Encore peu connu des jeunes Corses, le Pass Culture veut ouvrir une fenêtre sur le monde culturel

Deux ans après le lancement du dispositif, les équipes du Pass Culture ont pu constater que le livre est privilégié à plus de 50% par les jeunes détenteurs de ces crédits. Viennent ensuite l’achat de places de cinéma et de concerts ou d’instruments de musique. « Le Pass Culture, c’est vraiment un connecteur entre les jeunes et les acteurs culturels », sourit Hélène Amblès, en dévoilant que le Pass Culture est aujourd’hui utilisé par 2,7 millions de jeunes en France. Malgré ce chiffre encourageant, le dispositif souffre encore toutefois parfois d’un certain manque de notoriété, notamment en Corse. Si bien que si au niveau national, plus de 72% des jeunes de 18 ans utilisent le Pass Culture, en Corse, ils sont seulement 30% à être déjà inscrits. La faute peut-être en partie à une certaine confusion qui peut exister entre ce dispositif national et le Pass Cultura, porté pour sa part par la Collectivité de Corse et ouvert aux 12-25 ans. Il existe, de plus, une disparité entre les deux départements : sur les 4817 inscrits, 2433 se trouvent en Corse-du-Sud. « Nous savons que nous pourrions aller beaucoup plus loin sur l’île » , instille la directrice du développement.



Dans la même ligne, seuls 72 acteurs culturels sont actuellement inscrits dans le dispositif. Un nombre qui ne demande qu’à grandir. « Nous voulons les inciter à proposer leurs projets sur l’application. C'est très facile, il leur suffit de s'inscrire. C’est une nouvelle vitrine pour eux, pour toucher ces catégories d’âges qui viennent assez rarement spontanément dans les lieux culturels. Ce sont des jeunes qui vont découvrir leurs établissements grâce à cette application » , glisse-t-elle encore. Grâce à ces nouveaux utilisateurs de biens culturels, le Pass Culture a déjà engendré 435 000 euros de retombées économiques en Corse depuis le lancement de l’application en mai 2021.