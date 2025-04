En voiture Simone : un taxi pour animaux au service des maîtres isolés en Haute-Corse

Créer un taxi pour chiens et chats : c’est le pari un peu fou qu’a relevé Manon Jager. Lancée en octobre dernier, son entreprise « En voiture Simone » offre un service de transport pour animaux de compagnie sur l’ensemble de la Haute-Corse, que ce soit pour des rendez-vous vétérinaires, des balades ou des visites à domicile. À l’origine du projet, une passion pour les animaux et un constat : beaucoup de propriétaires rencontrent des difficultés à assurer eux-mêmes les trajets de leurs compagnons. « J’ai dû quitter mon poste d’assistante vétérinaire après la naissance de mon fils, raconte Manon Jager. J’habitais assez loin de la clinique, mes journées étaient bien remplies, les nuits courtes… J’avais peur de faire une erreur à cause de la fatigue, que ce soit dans un dosage de traitement ou lors d’un vaccin. Je ne voulais pas que cela ait des conséquences pour les patients ou l’équipe. Prendre cette décision a été très dur. » Mais pour cette passionnée, pas question de renoncer au monde animal.



L’idée de créer une entreprise de transport pour animaux germe alors. « Lorsque je travaillais en clinique, je voyais souvent des personnes âgées ou isolées qui avaient du mal à venir avec leurs animaux, surtout dans les villages reculés. D’autres, qui travaillent aux horaires d’ouverture des cliniques, se retrouvaient aussi bloqués. Et comme peu de vétérinaires se déplacent à domicile, j’ai pensé que ce service pouvait rendre service à beaucoup de monde. » En Corse-du-Sud, quelques initiatives existaient déjà. En Haute-Corse, c’était une première.



Pour se lancer, Manon Jager ne laisse rien au hasard. Elle passe le TAV, diplôme de transport d’animaux vivants, l’ACACED (attestation de connaissances pour les animaux domestiques), et le permis de détention pour chiens de catégorie 1 et 2.

Côté matériel, elle investit dans une camionnette homologuée par la DDSPP, équipée d’un système d’aération et de six caissons de transport fabriqués sur mesure : deux grands, deux moyens et deux petits. Coût total de l’équipement et des formations : environ 3 600 euros. Aujourd’hui, elle couvre l’ensemble de la Haute-Corse, avec une activité plus soutenue autour de Bastia, dans les communes voisines et jusqu’à Aléria. « Je n’ai pas vraiment de limites géographiques, explique-t-elle avec le sourire. On m’appelle, et je viens. » Elle propose aussi des balades et randonnées pour les chiens, ainsi que des visites à domicile. « Quand j’étais enceinte, je n’avais plus le temps de faire de longues promenades avec mes chiens. Ça générait de la frustration chez eux, de l’agitation, de la malpropreté… J’ai pensé que d’autres pouvaient être dans cette situation. » Les visites à domicile concernent aussi des propriétaires contraints de s’absenter, parfois en urgence, pour un décès ou un rendez-vous médical.

Forte de son expérience en clinique, Manon Jager reste attentive à la santé des animaux qu’elle transporte ou promène. « Je remarque s’ils s’essoufflent, s’ils toussent ou s’ils boivent beaucoup. Ça me permet de prévenir les maîtres s’il faut consulter un vétérinaire. » Elle se forme aussi en comportement canin auprès d’éducateurs, pour mieux gérer la réactivité ou la sociabilisation des animaux.



Mais au-delà du service rendu aux animaux, « En voiture Simone » crée du lien avec les humains. « Certaines personnes sont seules, leur animal est tout ce qui leur reste. Je les transporte, mais je discute aussi avec elles. Souvent, elles me disent qu’elles ont l’impression d’avoir fait une sortie entre copines. » Avant chaque première mission, elle prend soin de rencontrer les propriétaires chez eux. « C’est important de créer un lien de confiance. Je veux que l’animal me connaisse, que les maîtres soient rassurés. » Très active sur les réseaux sociaux, elle y partage aussi des tranches de son quotidien et sa personnalité. « Pour moi, c’est essentiel. On me confie un membre de la famille. » Dans les regards qu’elle croise, dans les remerciements qu’on lui adresse, Manon Jager voit la preuve que son initiative a du sens. Et elle compte bien continuer à la faire grandir, au service d’un territoire, de ses habitants et de leurs compagnons à quatre pattes.