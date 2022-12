En visite en Corse, l'Ambassadeur du Luxembourg veut "tisser des liens"

"La Corse a un peu pris le même chemin que le Luxembourg en renonçant à l'énergie nucléaire et en misant sur l'énergie renouvelable, compare-t-il avec un sourire aussi enthousiaste que son accent n'est marqué. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on a à apprendre mutuellement l'un de l'autre. On découvre le tissu économique de la Corse pour voir où on peut espérer coopérer concrètement d'un point de vue économique, comme pour le financement de startups par exemple. On espère tisser des liens et avoir des résultats concrets, notamment avec les universités, aussi."



Représentée durant la visite du centre et des plateformes Myrte et Paglia Orba, l'Université de Corse est justement une étape du voyage diplomatique. L'Ambassadeur en rencontre les responsables dans la matinée du vendredi 16 décembre, ainsi que des chefs d’entreprises du numérique en Corse. Un passage matinal par Corte, inévitable dans la perspective d'une création de liens espérée par l'ADEC.



"On a déjà un flux existant avec Corse Composite Aéronautiques, qui achète une partie de ses matériaux au Luxembourg, rappelle Alex Vinciguerra. On va essayer de le développer car ça peut bénéficier à l'export envisageable de produits corses vers le Luxembourg. On pense à l'agroalimentaire, l'aéronautique mais aussi des productions communes cinématographiques ou télévisuelles. Ça peut aussi être un apport de capitaux voire d'entreprises luxembourgeoises, qui pourraient coopérer et installer des filiales en Corse, dans des domaines qui ne sont pas aujourd'hui couverts par notre économie."



Dernière étape du voyage pour la délégation : un arrêt à Bastia pour une visite de la plateforme Stella Mare, en présence du lycée maritime de Bastia qui exposera son projet de bateau à hydrogène.