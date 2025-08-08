En visite à Bastia, la ministre de la ville met l’accent sur le "bien vivre" et débloque 3,7 M€ pour la Cité des Monts

Sous un soleil estival et accompagnée du maire de Bastia Pierre Savelli, du président de la communauté d’agglomération Louis Pozzo di Borgo et du préfet de Haute-Corse, Juliette Méadel a entamé sa visite par un échange à l’hôtel de ville. L’objectif : passer en revue le contrat de ville et les chantiers en cours dans le cadre du programme national de renouvellement urbain.
Rapidement, la délégation a pris la direction des quartiers sud. Dans les allées de la Cité des Lacs, des Monts et des Arbres, la ministre s’est arrêtée devant plusieurs immeubles, observant l’état des parties communes et les espaces extérieurs. « Je suis venue ici à Bastia parce que moi je suis ministre de la Ville et Bastia est une ville particulièrement innovante pour la vie quotidienne des habitants », a-t-elle affirmé, insistant : « Mon credo, c’est que je veux améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers. »
Elle a détaillé les aspects qu’elle voulait constater sur place : « Que les Bastiais vivent bien, si possible de façon heureuse. Donc je regarde par exemple l’entretien des parties communes, je regarde les dispositifs pour les personnes âgées. La ville a pris vraiment des innovations considérables pour bien vieillir dans les quartiers. » L’accès au sport a aussi été évoqué : « La CAB […] a mis en place des innovations pour l’accès au sport dans les quartiers. » Au fil de la visite, Juliette Méadel a tenu à souligner la coopération entre les institutions : « Je suis venue constater et féliciter ce qui est fait ici entre l’exécutif corse, le maire de Bastia […] et l’État que je représente. »
Mais le déplacement a aussi permis d’aborder un sujet technique et sensible : la découverte, dans certains bâtiments, de galets de serpentines contenant de l’amiante. « Avant d’engager les travaux de rénovation, l’État, sous contrôle scientifique, a réussi à trouver avec les collectivités locales, avec l’OPH […] une solution pour financer la destruction de ces habitations », a expliqué la ministre. Les logements ont été vidés et les travaux doivent débuter en septembre. « Je vais libérer presque 4 millions d’euros pour permettre que les travaux s’achèvent au mois de septembre 2026 et que tous les habitants des quartiers sud de Bastia puissent réintégrer cet endroit […] dans un cadre serein et en sécurité du point de vue sanitaire. »
Face à la presse, elle a élargi son propos à la philosophie même de la politique de la ville : « Ça va changer de visage […] la politique de la ville, c’est d’abord du lien. […] Il faut que ce soit beau, qu’il n’y ait pas de déchets, évidemment qu’il n’y ait pas d’amiante, et que la vie quotidienne soit agréable. » Elle a insisté sur le bien-être psychologique des enfants, annonçant la création d’une « maison de l’enfance et de la réussite éducative » à Bastia, destinée à accueillir enfants et parents, à proposer un accompagnement éducatif et psychique et à offrir « un bel endroit agréable » pour grandir.
Symbole des difficultés et des ambitions du renouvellement urbain à Bastia, la Cité des Monts, des lacs et des arbres a occupé une place centrale dans le déplacement de la ministre. Ce quartier fait l’objet depuis 2021 d’un programme de renouvellement urbain inscrit au contrat de ville. La municipalité avait alors engagé un vaste projet de requalification, prévoyant notamment la démolition de trois immeubles — les bâtiments 36A, 32 et 33 — et la réorganisation des espaces publics. L’objectif était double : améliorer la qualité de vie des habitants et réduire la densité de bâti en privilégiant des constructions de moindre hauteur.
Mais dès les premières étapes, le chantier a été freiné par un obstacle majeur. Des analyses ont révélé la présence de galets de serpentines contenant de l’amiante dans certaines structures. Si ce matériau n’est pas dangereux tant qu’il n’est pas manipulé, sa présence rendait impossible toute déconstruction sans un traitement spécialisé. Cette contrainte technique a alourdi le coût global, mettant en suspens les opérations prévues.
En visite sur place, Juliette Méadel a annoncé la solution trouvée avec les collectivités et l’Office Public de l’Habitat : « Les travaux seront engagés dès le mois de septembre. Je vais libérer une rallonge de 3,7 millions d’euros sur l’enveloppe de 11 millions déjà allouée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Cela permettra l’achèvement des travaux en septembre 2026, tous les habitants de ce quartier pourront réintégrer cet endroit dans des conditions sanitaires optimales. »
Pour le maire Pierre Savelli, cette annonce marque une avancée décisive : « La ministre est arrivée avec une bonne nouvelle. Cette rallonge sur le budget total va nous permettre d’avancer rapidement sur le projet de déconstruction des trois bâtiments. Elle n’a pas été difficile à convaincre. Nous avions fait des réunions avec l’ensemble des services de l’État en septembre 2024 pour envisager les solutions possibles. » Le marché de déconstruction est en cours d’attribution et l’élu espère que le bâtiment 36A pourra être démonté d’ici la fin de l’année. À terme, cette opération doit non seulement éliminer les risques sanitaires, mais aussi transformer en profondeur le visage du quartier, en offrant aux habitants des logements neufs et un environnement réaménagé.