En visite à Bastia, la ministre de la ville met l’accent sur le "bien vivre" et débloque 3,7 M€ pour la Cité des Monts

Sous un soleil estival et accompagnée du maire de Bastia Pierre Savelli, du président de la communauté d’agglomération Louis Pozzo di Borgo et du préfet de Haute-Corse, Juliette Méadel a entamé sa visite par un échange à l’hôtel de ville. L’objectif : passer en revue le contrat de ville et les chantiers en cours dans le cadre du programme national de renouvellement urbain.



Rapidement, la délégation a pris la direction des quartiers sud. Dans les allées de la Cité des Lacs, des Monts et des Arbres, la ministre s’est arrêtée devant plusieurs immeubles, observant l’état des parties communes et les espaces extérieurs. « Je suis venue ici à Bastia parce que moi je suis ministre de la Ville et Bastia est une ville particulièrement innovante pour la vie quotidienne des habitants », a-t-elle affirmé, insistant : « Mon credo, c’est que je veux améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers. »



Elle a détaillé les aspects qu’elle voulait constater sur place : « Que les Bastiais vivent bien, si possible de façon heureuse. Donc je regarde par exemple l’entretien des parties communes, je regarde les dispositifs pour les personnes âgées. La ville a pris vraiment des innovations considérables pour bien vieillir dans les quartiers. » L’accès au sport a aussi été évoqué : « La CAB […] a mis en place des innovations pour l’accès au sport dans les quartiers. » Au fil de la visite, Juliette Méadel a tenu à souligner la coopération entre les institutions : « Je suis venue constater et féliciter ce qui est fait ici entre l’exécutif corse, le maire de Bastia […] et l’État que je représente. »



Mais le déplacement a aussi permis d’aborder un sujet technique et sensible : la découverte, dans certains bâtiments, de galets de serpentines contenant de l’amiante. « Avant d’engager les travaux de rénovation, l’État, sous contrôle scientifique, a réussi à trouver avec les collectivités locales, avec l’OPH […] une solution pour financer la destruction de ces habitations », a expliqué la ministre. Les logements ont été vidés et les travaux doivent débuter en septembre. « Je vais libérer presque 4 millions d’euros pour permettre que les travaux s’achèvent au mois de septembre 2026 et que tous les habitants des quartiers sud de Bastia puissent réintégrer cet endroit […] dans un cadre serein et en sécurité du point de vue sanitaire. »



Face à la presse, elle a élargi son propos à la philosophie même de la politique de la ville : « Ça va changer de visage […] la politique de la ville, c’est d’abord du lien. […] Il faut que ce soit beau, qu’il n’y ait pas de déchets, évidemment qu’il n’y ait pas d’amiante, et que la vie quotidienne soit agréable. » Elle a insisté sur le bien-être psychologique des enfants, annonçant la création d’une « maison de l’enfance et de la réussite éducative » à Bastia, destinée à accueillir enfants et parents, à proposer un accompagnement éducatif et psychique et à offrir « un bel endroit agréable » pour grandir.

