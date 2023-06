En plein essor, l’Économie Sociale et Solidaire veut continuer à se structurer en Corse

Associations qui œuvrent dans le champ agricole, structures du médico-social, chantiers d’insertion… La liste des 1107 établissements employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en Corse est vaste. Au point que ce secteur en plein essor ne compte aujourd’hui pas moins de 8308 emplois salariés sur l’île. Des initiatives qui étaient mises à l’honneur ce jeudi au Palais des Congrès d’Ajaccio, à l’occasion de la 3e Conférence régionale de l’ESS. Organisée par la Chambre régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) et l’Agence de Développement économique de la Corse (Adec), cette rencontre qui se tient habituellement tous les deux ans - mais qui avait dû être repoussée pour cause de Covid – vise à co-construire et améliorer les pratiques de territoire dans le secteur. Cette année, l’accent a particulièrement été mis sur le développement de l’ESS en Corse à travers la mise en lumière de témoignages et de retour d’expériences.



En introduction à cette journée d’échanges, appelant que l’ESS est « une approche novatrice de l’économie qui place l’humain et la solidarité au cœur de ses préoccupations », Dominique Andreozzi, le vice-président de la CRESS a noté que « la Corse, terre de traditions et de solidarité, offre un terreau fertile pour le développement d’une économie sociale et solidaire ». « Aujourd’hui, les associations et coopératives ont de plus en plus de besoins », a-t-il souligné. « La CRESS réalise un travail considérable malgré des moyens limités qui n’évoluent pas assez vite pour répondre à ces besoins », a-t-il regretté en arguant que « ce secteur a besoin d’un engagement politique fort pour qu’il continue à se structurer ». « Les politiques mises en œuvre l’État dans la région en faveur du développement de l’ESS pourraient être plus ambitieuses en termes de financement, en termes de décloisonnement et en termes de souplesse », a-t-il détaillé.