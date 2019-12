En images - Les dégâts de la tempête Fabien à Ajaccio et en Corse-du-Sud

C.-V. M le Dimanche 22 Décembre 2019 à 15:41

Routes éventrées, terrasses emportées, véhicules submergés, poteaux et arbres arrachés : les éléments qui se sont déchaînés en Corse-du-Sud ne sont sans rappeler ceux qu'avait laissé dans son sillage la tempête Adrien. Ce dimanche la Corse-du-Sud et plus particulièrement la région ajaccienne portaient les stigmates de la tempête Fabien qui a balayé la Corse. A Ajaccio, à Ocana, sur les bords du Prunelli les dégâts matériels sont considérables. Les images de Michel Luccioni.

