En attendant la rentrée de septembre, Talamoni et Tomasi proposent de nouvelles activités pédagogiques

Pour notre part, nous n’avons pas attendu la crise sanitaire actuelle pour découvrir que le modèle scolaire français était, malheureusement, une puissante machine de reproduction sociale et d’aggravation des inégalités, comme en témoigne la chute constante de la France au classement PISA.

La décision de l’Assemblée de Corse est l’affirmation de la préférence de la santé des jeunes et de leur entourage, sur toute autre considération. Elle signifie aussi qu’il nous revient de proposer, outre l’enseignement à distance qui doit perdurer et s’améliorer, des actions hors les murs à destination des plus jeunes, et notamment de ceux issus des milieux les plus défavorisés. Celles-ci seraient orientées à la fois en direction d’un renforcement de l’accompagnement scolaire mais également de la mise en œuvre d’activités culturelles et sportives innovantes.





La réouverture de nos espaces naturels, maritimes et montagneux, de nos sites patrimoniaux et culturels, peut servir de base pour un accès renouvelé et démocratisé aux savoirs et à la découverte de notre territoire durant la période estivale. Ces nouvelles activités pédagogiques, expérimentées en raison de la crise, mais dont le bien-fondé pourrait conduire à une pérennisation par la suite, auraient pour bénéfice d’offrir au plus grand nombre un accès à la connaissance. En outre, elles permettraient de développer des échanges entre jeunes issus de milieux socioculturels différents, tant la mixité fait défaut dans le système éducatif français, qui en dépit de certaines prises de conscience récentes, était avant la crise, le plus inégalitaire des pays de l’OCDE.





L’organisation de ces activités devra tenir compte du respect des mesures sanitaires, en privilégiant notamment les espaces extérieurs, et en tenant compte de l’évolution de l’épidémie. La sécurité pourrait être assurée par une politique de tests gratuits à destination de l’ensemble des participants. En pratique, ce dispositif permettrait de nouer ou de renforcer des partenariats entre le milieu scolaire et des encadrants, dont certains sont gravement menacés par la conjoncture économique (professionnels des activités de pleine nature, guides-conférenciers), mais aussi avec des ligues et associations sportives ou des institutions telles que le Parcu di Corsica (PNRC).

Démontrons ainsi que le droit à l’éducation, brandi opportunément en étendard par certains ces derniers jours, constitue un bien commun qui nous appelle à inventer les adaptations nécessaires, y compris lorsque des circonstances impérieuses nous contraignent à maintenir fermés nos bâtiments scolaires."