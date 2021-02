En Haute-Corse le trafic de stupéfiants et la grande criminalité ont la peau dure

Si la crise sanitaire a eu de nombreux effets positifs sur la délinquance, le colonel Vincent Lemonnier déplore une hausse de 7% des cambriolages en zone gendarmerie. Cela représente 200 infractions soit un cambriolage tous les deux jours. "Certes, on observe une hausse des vols dans les domiciles, mais ce n'est rien par rapport à d'autres régions où ils ont été triplés", lance Vincent Lemonnier. Les résidences secondaires, vides durant la période de confinement, ont surtout été visées.

"L'année 2020 a connu une baisse significative de la délinquance" , a affirmé le préfet de Haute-Corse, François Ravier, ce vendredi 5 février lors de l'état major départemental de sécurité.Les vols avec violences en sont d'ailleurs la preuve. En 2020, ils ont baissé presque de moitié de près de 17%. Cette diminution drastique s'explique notamment par la crise sanitaire et les confinements successifs.Toutefois, en plus des effets du confinement, François Ravier et le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, ont tenu à souligner "les effets positifs d'une politique plus ciblée" notamment dans le domaine de la sécurité routière où "l'augmentation des contrôles routiers a eu un effet préventif". Ainsi, en 2020, la Haute-Corse enregistre 9 décès sur les routes contre 21 en 2019 soit une diminution significative de 57%.La crise sanitaire n'a toutefois pas arrêté les trafics de stupéfiant et la grande criminalité. En 2018, différentes enquêtes avaient révélées de nombreux réseaux en Haute-Corse qui avaient été démantelés.En 2020, la configuration est différente. "Il n'y a pas d'augmentation des procédures, même une légère diminution par rapport à 2018. Cependant, nous sommes sur de plus grosses affaires, avec des réseaux plus importants", indique le procureur de la République de Bastia. La délinquance économique et financière sont aussi des phénomènes qui perdurent dans le département.Les violences intrafamiliales restent elles aussi assez stables. La Haute-Corse a recensé en 2020 491 faits dont 355 de violences conjugales. Pour lutter contre cela, le parquet de Bastia a une politique volontaire de défèrement quasi systématique. "En moyenne, pour les faits de violences intrafamiliale, les prévenus écopent entre 18 mois et 2 ans de prison ferme. Souvent, ce sont des récidivistes, des personnes alcoolisées ou avec des addictions.", explique Arnaud Viornery.