En Corse, une série d'hommages à Dominique Bernard, professeur assassiné à Arras

En Haute-Corse, le préfet Michel Prosic, accompagné du Dasen, Bruno Benazech, et du député Michel Castellani, s'est joint aux équipes éducatives lors d'un moment de recueillement au collège Campo Vallone de Biguglia. Le préfet a souligné l'importance de se réunir face à des attaques "contre nos enfants et notre communauté." Il a rappelé que la tolérance est une valeur fondamentale partagée par tous, et que "l'obscurantisme n'a pas sa place dans les établissements scolaires, qui sont des sanctuaires du savoir."



A Corte, le sous-préfet ​Yves Bossuyt a également rendu hommage au professeur assassiné à la cité scolaire de Corte, exhortant à soutenir les élèves, les enseignants et les équipes éducatives tout en défendant le modèle de laïcité, de mixité et de citoyenneté qui fait la singularité et la force de la République.