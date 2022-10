En Corse, une journée d’action des personnels des crèches contre "les bébés à la consigne"

N ouvelle grève et nouvelles manifestations attendues ce jeudi. C’est le collectif « Pas de bébés à la consigne » qui appelle cette fois les professionnels de la petite enfance à se mettre en grève pour dénoncer la pénurie de professionnels qualifiés et le récent arrêté autorisant le recrutement de non diplômés. Des rassemblements et manifestations sont prévus dans une soixantaine de villes en France, d’après le collectif, qui rassemble une cinquantaine d’organisations syndicales et d’associations représentant le monde de la petite enfance.Toutes les structures, privées comme municipales, sont potentiellement concernées. En Corse, des rassemblements sont à 10 heures devant la Préfecture d’Ajaccio et à 14 h devant la Préfecture de Bastia.



20 propositions

"Nous exigeons des mesures immédiates contre la pénurie de professionnels", dont "des revalorisations des salaires et l’augmentation immédiate et massive des places en centres de formation pour les métiers de la petite enfance", écrit le collectif dans un communiqué. Il exige également le retrait d’un arrêté paru à l’été permettant de recruter plus facilement des salariés non diplômés et de les former en interne pour faire face à la pénurie de personnels dans les crèches. Ce texte c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour le collectif « Pas de bébés à la consigne ».qui dénonce le "mépris" du gouvernement.



Le collectif met en avant également une vingtaine de propositions pour améliorer les conditions d’accueil en crèche qui concerne un âge crucial pour le développement et l’éveil des enfants. Il propose par exemple de garantir la présence d’un professionnel pour encadrer cinq enfants, au lieu de huit actuellement si les enfants sont marcheurs.