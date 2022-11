En Corse, on veut valoriser le bois de chêne vert

Une trentaines de personnes se sont réunies au petit matin de ce mercredi. Tous, des acteurs importants de l'environnement insulaire - CNRS, IMBE, ONF, CNPF et autres - qui ont choisi de se pencher sur le chêne vert, dans l'amphithéâtre de l'IUT de Corte, sur le Campus Grimaldi. Une manifestation nécessaire au regard de la forte implantation de cet arbre sur l'île, qui représente 169.000 hectares, et du contexte actuel de changement climatique.



"La filière bois connaît des difficultés en Corse et on s'est posé plusieurs questions, notamment sur l'état du chêne vert, puisque c'est l'essence forestière majoritaire ici, explique Philippa Sbrescia, technicienne forestière du CNPF de Corse. Au niveau de la forêt privée, dont on s'occupe exclusivement, on a des difficultés supplémentaires comme un foncier assez compliqué avec des grosses indivisions et beaucoup de morcellements, mais également un relief qui rendent le travail plus pénible que sur le continent, par exemple."



Le taux de boisement de la Corse atteint les 65%, selon les derniers chiffres de l'inventaire forestier national, ce qui en fait l'île la plus boisée de Méditerranée et la région la plus boisée de France. Alors pour analyser plus en profondeur le chêne vert, qui est le plus représenté, une étude insulaire a été lancée : Innov'ilex. "Nous avons concerté les autres CNPF Méditerranéens, PACA et Occitanie, pour voir comment le chêne vert se comportait face au changement climatique et quel en était l'impact sur sa croissance, présente Philippa Sbrescia. L'objectif était aussi de faire des essais de sylviculture afin de trouver d'autres débouchés que le bois de chauffage pour ce chêne vert, comme le bois d'œuvre, par exemple."