En Corse, les paillotes tombent à l’eau

Vingt et un degrés à l’ombre, le bruit des vagues caressant le sable, la mer Méditerranée turquoise… Une journée idéale pour déjeuner en terrasse à l’Île-Rousse, en Balagne. Pourtant, aujourd’hui, personne ne pourra savourer un plat de poissons frais ou une salade composée au bord de l’eau. Et pour cause, le coronavirus, la nouvelle bête noire des restaurateurs, s’est invité dans les établissements de l’Hexagone, imposant leur fermeture pour près de trois mois.





Angela Doriano, propriétaire de la Siesta, une paillote familiale implantée depuis 30 ans sur la plage de l’Île-Rousse, pousse la porte du restaurant fermé depuis octobre dernier : “Normalement, à cette période de l’année, nous avons les clients locaux et les touristes qui commencent à arriver”, soupire-t-elle en regardant sa salle encombrée de chaises retournées, de transats jaunes, et de tables regroupées. La restauratrice avait déjà prévu ses effectifs pour ouvrir le week-end de Pâques : 25 saisonniers à temps plein. “Au mieux, il y en aura 14 pour l’été”, déclare-t-elle.





Si la jeune Corse s’inquiète, ce n’est pas tant pour “l’avant-saison, qui de toute façon, est foutue”, mais plutôt pour la baisse de fréquentation touristique qui se dessine de jour en jour : “J’ai une bonne clientèle belge, suisse, luxembourgeoise qui ne pourra sûrement pas venir.”





Il y a un an, la quarantenaire a contracté un prêt bancaire pour effectuer des travaux de conformité sur son établissement. “Même si les conditions sanitaires sont compliquées, et les touristes absents, je ne peux pas me permettre de ne pas ouvrir. Sinon je m’endetterais ”, assure-t-elle.