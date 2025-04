En Corse, le nombre de demandeurs d'emploi en hausse au premier trimestre de 2025

La Corse n’échappe pas à la tendance nationale. Selon les derniers chiffres publiés ce lundi 28 avril par la Dares, 14 050 demandeurs d'emploi étaient inscrits en catégorie A à France Travail au 1er trimestre 2025. Soit 5 % de plus qu’au trimestre précédent et +7,6 % sur un an. La hausse est plus marquée dans la Corse-du-Sud (+4,7 % en trois mois) que dans la Haute-Corse (+5,3 %), mais le signal le plus préoccupant vient des moins de 25 ans. La hausse du chômage touche de manière disproportionnée les jeunes. Dans cette tranche d’âge, les inscriptions en catégorie A explosent de 28,6 % en un trimestre et de 29,3 % sur un an. Même tendance pour l’ensemble des catégories A, B, C : +22,6 % en trois mois. En comparaison, les 25-49 ans affichent une hausse modérée (+1,5 %), tout comme les 50 ans et plus (+1,4 %).



Cette augmentation s’inscrit dans un contexte de réforme structurelle. "Depuis le 1er janvier 2025, France Travail a intégré de nouveaux publics, notamment les bénéficiaires du RSA et les jeunes en insertion, entraînant mécaniquement une hausse du nombre d’inscrits en catégorie A. Beaucoup de ces nouveaux inscrits ne sont pas encore contractualisés, mais sont comptabilisés comme demandeurs d’emploi sans activité." explique la Dares. Les effets de cette réforme, combinés à une conjoncture économique fragile, se traduisent aussi par une augmentation des entrées à France Travail (+8,6 %), alimentée par des fins de contrat, des licenciements ou des ruptures conventionnelles. Les sorties, elles, progressent également (+9,3 %), mais pas suffisamment pour absorber le flux.