En Corse, le dispositif Boost’Commercial pour accompagner les entreprises dans leur développement

“Le problème, ce n’est pas d’avoir une idée, c’est de la concrétiser et de donner aux autres l’envie de l’acheter et de s'en emparer”, déclare Jean-Nicolas Antoniotti, président d’Inizià, un incubateur territorial qui aide les startups corses à développer leur activité. Ce mardi, quatre entrepreneurs ont présenté un grand oral visant à démontrer, en 15 minutes, la stratégie commerciale de leur entreprise, devant un panel d’experts, composé de membres du consortium Entreprise Europe Network et du Comité de Sélection et de Suivi d’Inizià. Une présentation orale qui se trouve être la dernière étape du dispositif Boost’Commercial, lancé il y a trois ans par Inizià dans le but d’accompagner de jeunes startups dans leurs projets. “L’idée de ce dispositif, c’est d’aider les entrepreneurs à vendre”, explique Ariane Treseler, fondatrice de l’entreprise de conseils Par dessus l’market. “Ils présentent souvent leurs prévisionnels, leurs business plans, mais un peu moins de manière opérationnelle, et l’objectif est donc de leur apporter des clés pour la commercialisation opérationnelle, en les mettant en action.”





Pendant trois mois, les jeunes entrepreneurs participent à des ateliers, comme “des séances collectives de méthodologie, des ateliers de co-construction, des rendez-vous individuels pour affiner les dimensions qu’on a vu collectivement, ou des win rooms commerciales, un passage à l’action où ils mènent ensemble des actions commerciales”. À la clé de ce dispositif : la présentation d’un grand oral, où il leur est demandé “de formaliser, de pitcher leur projet dans un cadre moins conventionnel”. “Ils ont l’habitude de présenter des éléments financiers, et on leur demande ici de sortir de ce cadre et de nous montrer comment, de manière opérationnelle, ils vont arriver aux objectifs qu’ils se sont fixés”, précise Ariane Treseler. L’objectif de ce dispositif est de permettre aux jeunes entrepreneurs de construire la stratégie commerciale de leur entreprise. “La vocation d’une entreprise n’est pas seulement de définir des concepts, c’est de créer un produit qui soit vendu et qui crée de la valeur ajoutée”, indique Jean-Nicolas Antoniotti. “On doit donc définir, avec les entrepreneurs, une stratégie, ce qui n’est pas forcément simple. Il faut être concis quand on présente cette idée, il faut démontrer qu’on a une vraie vision, une stratégie sur une planification d’au minimum trois ans, avec une volonté de construire la réalisation. Il faut que ce soit concret.”