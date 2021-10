En Corse, le chômage baisse de 10,9 % au troisième trimestre

Des chiffres plus que encourageants pour le marché du travail insulaire qui après la crise sanitaire repart à la hausse. En effet nombre de chômeurs (catégorie A) a baissé de 10,9% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, le double par rapport à la moyenne française qui est 5,5%.

Une baisse qui représente 1830 inscrits en moins au Pôle Emploi, selon les chiffres publiées ce mercredi 27 octobre, une note de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Au total, la Corse compte donc 14 940 demandeurs d'emploi de catégorie A. En incluant les inscrits dont l'activité est réduite (les catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 21 400 inscrits, soit une baisse de 7,3 au troisième trimestre et de 11,7% suer l'année.



Une diminution plus marquée dans le Sud de l'ile



Au troisième trimestre 2021, en Corse, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situe entre –12,9 % en Corse-du-Sud et –9,0 %en Haute-Corse. Sur un an, elle se situe entre –21,9 % en Corse-du-Sud et –19,3 % en Haute-Corse. En Corse-du Sud, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 10 230 au troisième trimestre 2021. Ce nombre baisse de 8,8 % sur un trimestre (soit –990 personnes) et de 13,0 % sur un an.