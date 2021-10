En Corse, la rue reste muette face à l'augmentation du prix des carburants

Elle est une des pistes évoquées par plusieurs acteurs sociaux. Plus spécifiquement sur la thématique des carburants, le représentant du collectif ‘’Agissons contre la cherté des carburants en Corse’’, Fréderic Poletti porte une autre sorte de mobilisation : « nous ne nous sommes pas emparés du créneau de la rue. Notre combat est plutôt au niveau de l’analyse avec une partie de lobbying vers les élus insulaires ». Une délégation du collectif était présente à l’Assemblée de Corse le 1er octobre dernier pour assister au débat sur le rapport relatif au prix des carburants présenté par le président de l’exécutif Gilles Simeoni.



Le collectif avait également tenté de faire battre le pavé aux corses en avril 2021 à Bastia. Sans succès. Seul un peu plus d’une centaine de personnes étaient présentes. « Il faut être capable de maintenir une mobilisation forte mais ici ça ne dure pas », déplore Frédéric Poletti.



Comment l’expliquer ? Tout comme les syndicats, il ne saurait le faire qu’en invoquant l’argument d’un imaginaire collectif biaisé : « depuis des années on nous fait croire que la Corse est responsable du prix élevé de la vie à cause de son insularité et de ses routes sinueuses mais notre véritable ennemi commun c’est le fatalisme ! », expose-t-il.

Le destin plus fort que la volonté populaire ? « Les gens n’y croient plus, c’est surtout ça qui est préoccupant », regrette Frédéric Poletti. Autre paradoxe, il relève « une forte adhésion et de plus en plus de critiques sur les réseaux sociaux ». C’est pourtant bien la réalité qui frappe de plein fouet le quotidien de près d’un Corse sur cinq, celle d’une île où la vie serait plus chère qu’ailleurs, sans forcément avoir ses raisons.