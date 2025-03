En Corse, la pêche professionnelle aux oursins s’arrête ce samedi

La saison aura été brève pour les professionnels de la mer. Par arrêté préfectoral, la pêche professionnelle des oursins est interdite en Corse à compter de ce samedi 22 mars 2025. La décision, annoncée ce vendredi par les services de l’État, repose sur l’atteinte du quota annuel fixé pour la filière. « La pêche professionnelle des oursins en Corse est soumise à un quota fixé par les professionnels de la pêche dans une logique de préservation de la ressource. Ce quota est défini chaque année par une délibération du comité régional des pêches », rappelle la préfecture dans un communiqué.



Durant la période d’ouverture — traditionnellement de mi-février à mi-avril — les services de l’État assurent un suivi régulier des volumes capturés. Cette année, les professionnels autorisés pouvaient prélever jusqu’à 500 douzaines par semaine et par bateau. Seuls les oursins d’un diamètre supérieur à 5 centimètres (hors piquants) étaient autorisés à la pêche.

Ce suivi a permis de constater que « le quota fixé » avait été atteint. En conséquence, « un avis de fermeture de la pêche professionnelle des oursins a été publié », poursuit la préfecture. La pêche comme la commercialisation sont donc interdites à compter de ce samedi, et ce jusqu’à l’ouverture de la prochaine campagne.



La pêche de loisir reste, elle, autorisée jusqu’au 15 avril, conformément à l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2023. Elle demeure encadrée : deux douzaines d’oursins maximum par jour et par personne, et jusqu’à sept douzaines pour les groupes de trois personnes ou plus. L’État précise que « des contrôles seront régulièrement réalisés pour s’assurer du bon respect de cet avis de fermeture ». Le non-respect des règles pourra entraîner des sanctions.