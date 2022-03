En Corse, l'épisode de pollution de l'air se poursuit jusqu'à mercredi

Depuis le week-end dernier, un flux de Sud a apporté sur la Méditerranée occidentale des poussières issues du Sahara. Ce nuage s’est décalé ces derniers jours vers la Corse entrainant une augmentation du niveau de particules fines.

"Pour la journée de mardi 29 mars, les concentrations en particules fines (type PM10) augmentent nettement sur la région Ajaccienne et dans un moindre niveau sur la plaine orientale. Ce nuage ne semble pas impacter, pour l’instant, les reliefs et seules les côtes et les zones de plaine semblent pour l’heure exposées à des concentrations pouvant impacter la santé. Il est donc nécessaire d’éviter de faire des efforts, tout particulièrement pour les personnes les plus sensibles." indique dans un communiqué l'organisme de surveillance de l'air, QualitAir Corse.



Une dégradation prévue mercredi

Ces poussières devraient être présentes dans l’atmosphère jusqu’en fin d’après-midi de mercredi 30 mars. "L’épisode est donc prolongé jusqu’à demain et conformément à la réglementation sur la gestion des épisodes de pollution atmosphérique, le niveau d’alerte passe au seuil supérieur à savoir le seuil d’information et de recommandation sur persistance." détaille QualitAir qui précise "Toutefois, les concentrations les plus fortes devraient être mesurées dans la nuit de mardi à mercredi puis, localement, en fonction des cumuls de pluie, un « lessivage » de l’atmosphère devrait ponctuellement permettre une diminution des niveaux dans la journée de demain."