En Corse l’aide sociale à l'enfance remise en cause par les agents des services sociaux de la CdC

L’intersyndicale a manifesté ce 4 février à Bastia et Ajaccio afin de tirer la sonnette d’alarme sur l’aide à l’enfance. Effectifs et structures insuffisantes, personnels en souffrance, et surtout, in fine, une enfance fragilisée aujourd'hui en danger à cause de la crise sociale. « En à peine un mois en janvier nous avons eu 26 enfants à placer, soit le même nombre que pour toute l’année dernière, explique Gregory Cristofari parlant au nom de l’intersyndicale. Il y a un mal être croissant auprès du personnel. Quant aux structures d’accueil on est obligé de palier à l’urgence en « poussant les murs » et en séparant des fratries, ce qui est très pénible pour les enfants. Certains agents font depuis l’objet d’un suivi RPS (risques psycho sociaux). Aujourd’hui, les agents en charge de la santé et du social sont en très grande souffrance et sont au bord de l’épuisement. ASS FAM, Psychologues, éducateurs, personnels sociales et administratifs, malgré tout font face et sont présents au quotidien, mais jusqu’à quand ? ».



Les syndicats ont été reçu par Gilles Siméoni, Président de l’Exécutif et Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des questions sanitaires et sociales. A la suite de cette entrevue, l’intersyndicale s’est réunie ce jeudi en Assemblée Générale. « Si nous avons pu nous exprimer et faire entendre les témoignages des agents, nous n’avons eu aucune proposition concrète sur du long terme, seule l’urgence a été abordée. Mais cela est déjà subi et traité par les services concernés. Nous attendons plus d’engagements et de solutions. Le personnel manque cruellement surtout en zone rurale. Rappelons que les enjeux au-delà des agents épuisés et désespérés par la situation sont les enfants ». L’intersyndicale a évoqué un dépôt de préavis de grève dès lundi.