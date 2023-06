En Corse environ 20 000 personnes souffrent du diabète

Il faut savoir que deux familles de diabète cohabitent; l'une est fortement liée aux antécédents familiaux, tandis que l'autre est le reflet de notre mode de vie. "Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune irréversible qui, une fois déclenchée, nécessite un traitement par insuline. A contrario, le diabète de type 2, peut-être contenu grâce à des médicaments, la mise en place d'une vie saine avec une alimentation équilibrée, un suivi médical et une activité physique régulière", explique la présidente.



Le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, augmente dans l'ensemble de la société, à cause d'une alimentation de mauvaise qualité, mais surtout par un gros manque d'activité physique. Dans un rapport paru en février 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) indique qu'à l'échelle nationale, plus d'un tiers des adultes un niveau de sédentarité trop élevé et une activité physique insuffisante.



C'est la raison pour laquelle la prévention reste l'axe majeur à privilégier pour Caroline Giacometti, la chargée de prévention de l'association: "il ne faut pas attendre d'être malade du diabète et être à un stade avancé de la maladie pour s'en inquiéter, il faut être proactif. Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Plus les actions sont mises en place en amont, plus il sera facile de ne pas développer de diabète, ou tout du moins de retarder son évolution." Pour l'association, la pratique d'une activité physique régulière permettrait de réduire de 30 à 50% la survenue de diabète de type 2. De même, l'arrêt du tabac et un rééquilibrage alimentaire peuvent avoir des effets significatifs dans la lutte contre le diabète de type 2.



Pour être en bonne condition physique, pas besoin d'aller à la salle de sport, des actions quotidiennes qui incitent à bouger sont suffisantes pour rester en forme, "ne serait-ce que marcher 30 minutes par jour pour aller récupérer son courrier, faire ses courses ou aller chercher sa baguette de pain sont des conseils qui sont véhiculés depuis longtemps" marque Audrey Maïnetti. De même, bien que les courses alimentaires représentent un poste de dépense important, il est primordial de privilégier des produits de qualité qui soient le moins transformés possible.