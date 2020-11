En Corse-du-Sud de plus en plus de jeunes poussent la porte de Restos du Coeur

« D’ici le mois de janvier, on devrait tourner autour des 6 000 inscrits » se désole le président des Restos du Coeur de Corse-du-Sud Raymond Ceccaldi. L’an dernier, l’association, qui vient en aide aux plus démunis en leur distribuant des denrées alimentaires, comptait environ 4 500 bénéficiaires. Une augmentation significative, liée à la crise économique engendrée par l’épidémie de COVID-19. « Les gens ne viennent pas en masse, mais c’est un mouvement continu et qui progresse doucement » commente le président.



Et surtout, ce que constate Raymond Ceccaldi, c’est l’arrivée de nouveaux bénéficiaires, depuis les mois de février, mars, soit le début du confinement : « Nous avons plus de jeunes de 18-25 ans, qui avaient des petits boulots qui leur permettaient de survivre et qui se retrouvent aujourd’hui le bec dans l’eau » note t-il. Petites mains de l’hôtellerie et de la restauration, ouvriers du bâtiment, étudiants, « il y a mille cas différents mais tous sont à aider » résume le président.



Alors que les jeunes de moins de 26 ans représentaient déjà, au niveau national, près de la moitié des bénéficiaires, il est à craindre que le bilan ne s’aggrave. « En Corse, nous avons moins de jeunes, entre 15 et 20%, mais nous allons sur cette même tendance d’augmentation » précise Raymond Ceccaldi.



S’inquiète t-il d’une telle situation ? « Il ne faut pas être inquiet mais réactif, sur le qui-vive et prêt à donner plus » assure le président, combatif. Car si l’association ne fonctionne aujourd’hui plus qu’en drive, avec un tiers seulement de ses 250 bénévoles en raison des contraintes sanitaires, elle s’attend à un regain d’activité dans les prochaines semaines. C’est pourquoi Raymond Ceccaldi lance un appel aux dons, qu’ils soient financiers ou en denrées alimentaires , mais également aux bonnes volontés : « Nous aurons besoin de plus en plus de bénévoles » conclut-il.