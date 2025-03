En Corse, des "faciliteurs" pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs choix de vie

Porté par l’association Trisomie 21 Corse, soutenu dans sa partie technique par l’association Espoir Autisme Corse et financé par l’Agence Régionale de Santé et la Collectivité de Corse le Faciliteur s’adresse ainsi à toutes les personnes en situation de handicap – qu’il soit cognitif, physique ou même non reconnu comme tel mais qui suscite une perte de chances, à l’instar d’un burn out - et leurs aidants. Ce dispositif est en outre mobilisable à toutes les étapes de la vie, quelles que soient les demandes de la personnes, les difficultés rencontrées et l’état d’avancement de ses démarches. « Nous balayons très large pour développer un vrai projet de vie. Formation, emploi, logement, loisirs,… Nous nous intéressons à tout ce qui concerne le quotidien et le futur des personnes, qu’elles soient en institut médical ou en milieu ordinaire », détaille Lea Ferrandi.Si depuis 2022 une faciliteur agissait déjà sur toute l’île, elles sont désormais deux en Haute-Corse, deux en Corse-du-Sud avec des profils très différents. « On recrute des personnes un peu éloignées du médico-social pour éviter d’avoir les biais qu’ont les experts sur certains sujets, comme par exemple les fléchages de parcours. L’idée c’est que nous puissions arriver en étant neutre vis-à-vis du projet du bénéficiaire », indique Lea Ferrandi en précisant que les personnes en situation de handicap peuvent saisir gratuitement et très facilement le Faciliteur« Les bénéficiaires nous contactent via un numéro général, un mail ou nos réseaux sociaux . Il faut seulement qu’une personne nous contacte de sa propre volonté. Une fois le contact établi, nous recevons la personne dans nos locaux, chez elle ou à un endroit qui lui convient pour qu’elle puisse nous expliquer son projet de vie et nous lui proposons un suivi et un accompagnement régulier afin qu’elle ait toutes les ressources à sa disposition pour essayer de faire aboutir ce projet », précise la faciliteur.Alors que le handicap concerne 1 personne sur 10 en Corse, ce dispositif vise ainsi à leur permettre de mener à bien leur projet de vie en les éclairant dans leurs choix et en leur permettant de les exprimer en toute conscience afin de mener leur vie de façon pleine et entière malgré le handicap. Depuis 2022, la première faciliteur de l’île a en tout proposé 150 accompagnements. Ses trois nouvelles collègues comptent déjà pour leur part entre 25 et 40 personnes accompagnées chacune.Par mail : t21c@orange.fr Par téléphone : 07 87 89 51 31