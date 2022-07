En Corse, des eaux de baignade de très bonne qualité

La baignade en milieu naturel est une activité très appréciée en Corse par les insulaires et les touristes qui surtout l’été peuplent les 1000 km de littoral et les rivières de l’île pour profiter des plaisirs de l'eau et du soleil.Mais la baignade peut présenter des risques pour la santé si une pollution affecte la qualité de l’eau et pour éviter que un moment de plaisir vire au cauchemar, notamment à cause d'une mauvaise qualité bactériologique de l'eau qui peut être à l’origine de différentes pathologies (gastro-entérite, leptospirose, dermatite), l'Agence régionale de santé de Corse surveille la qualité des eaux naturelles. Et le bilan 2021 qui vient d'être publié est très positif, notamment pour les eaux de mer. Plus de 1788 contrôles ont été réalisés en 2021, sur 229 sites de baignades dont 55 en eau douce (rivières, lacs) et 174 en mer. 97% des baignades en Corse sont conformes aux exigences européennes de qualité, le classement étant basé sur les résultats obtenus au cours des 4 dernières années.On observe toutefois que les baignades en eau douce sont plus vulnérables que les baignades en mer puisque 40% d’entre elles sont d’excellente qualité contre 95% pour les baignades en mer. Cette vulnérabilité s’amplifie à mesure que l’on se rapproche des embouchures, mais aussi dans la saison, à mesure que le niveau de l’eau baisse dans les cours d’eaux.Une surveillance environnementale spécifique de la rivière du Cavu et de la Solenzara est assurée au regard du risque Bilharziose.La baignade est restée courant saison 2021 interdite de façon permanente, compte tenu de la qualité dégradée de l’eau ou des risques liés à la sécurité, en Corse-du-Sud sur un tronçon du Taravo entre le Pont de Piconca commune de Corrano et le Pont de Pinu commune de Ciamanacce ainsi que sur le « Ponte-Vecchio » à Bastelica, « Alzu-di-Gallina » à Porto-Vecchio, « Pont de Cuttoli » à Cuttoli-Corticchiato, « Pont du Liamone » communes de Coggia et Casaglione et « Plage de Girolata » Commune d’Osani.Concernant la Haute-Corse, 4 sites en eau douce ont été classés en qualité insuffisante à la fin de la saison 2021 : Base Nautique à Aléria, Pont Acitaja à Penta di Casinca, Ernella Base Kayak à Giuncaggio et Pont du Chemin de Fer à Morosaglia).